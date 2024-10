Ilgiorno.it - Gli agenti imparano a usare spray e bastone distanziatore

(Di sabato 12 ottobre 2024)della polizia locale tra i banchi di scuola, ma non solo, per imparare alourticante e il. Il corso obbligatorio è stato organizzato dal Comando unico di polizia locale Nerviano-Pogliano, come richiesto da Regione Lombardia: 18 ore suddivise in 6 ore di teoria e 12 di pratica. Affidato alla Scuola di formazione arti marziali, ha visto la partecipazione di 36 operatori dei comandi di Busto Arsizio, Arese, Parabiago, Boviso Masciago e San Martino Siccomario. La parte teorica e pratica si è svolta nella sala civica e la palestra della scuola di Garbatola a Nerviano, quella operativa su strada a Pogliano in piazza Tricolore.