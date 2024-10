Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semifinale di giornata l'americano Taylor Fritz in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo L'articolo Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novaka sfidare Janniknelladel Masters 1000 di. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semidi giornata l'americano Taylorin due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Tennis - Djokovic supera Fritz - a Shangai finale con Sinner - Di fronte avrà Jannik Sinner, 1 del mondo: tra i due ci sono 7 precedenti, con Nole che guida 4-3 ma Sinner che ha ha vinto tre degli ultimi quattro, compreso l’unico del 2024 (semifinale Australian Open). Da verificare le condizioni fisiche, con Nole che ha accusato un problema fisico alla schiena nel finale di 2° set. (Ildenaro.it)

Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai - L’unica persa è quella di Pechino, contro Alcaraz. A Miami ho giocato bene, le condizioni erano ideali. Battuto il ceco Machac in due set 6-4, 7-5. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai. Devo vedere che cosa mi permetterà il mio corpo» L'articolo Sarà ancora Sinner contro Djokovic. (Ilnapolista.it)

Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai - Partita molto combattuta tra i due, con Nole che riesce a conquistare un break nel primo […]. Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semifinale di giornata l'americano Taylor Fritz in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. (Adnkronos) – Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai. (Periodicodaily.com)