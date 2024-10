Campi Flegrei, alle prove di evacuazione anche anziani e famiglie con bimbi (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI cittadini che hanno partecipato, su base volontaria, all’esercitazione ‘Exe Flegrei 2024’ per simulare l’evacuazione per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei hanno espresso generalmente giudizi positivi sebbene non sia mancato chi ha segnalato alcune criticità. Alla stazione Garibaldi di Napoli, uno dei punti di incontro e porta di uscita dalla città, sono giunti 11 bus, provenienti da Pozzuoli (qui è stato necessario chiamare un bus ulteriore vista la partecipazione superiore alle attese), Bagnoli, Soccavo e da altre aree interessate. Ad accoglierli, il personale della Protezione civile che ha spiegato le procedure e risposto alle domande dei partecipanti. Ai cittadini è stato consegnato un sacchetto contenente opuscoli informativi, un quaderno, una torica, un impermeabile, una maglietta e un porta chiavi. Anteprima24.it - Campi Flegrei, alle prove di evacuazione anche anziani e famiglie con bimbi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI cittadini che hanno partecipato, su base volontaria, all’esercitazione ‘Exe2024’ per simulare l’per il rischio vulcanico deihanno espresso generalmente giudizi positivi sebbene non sia mancato chi ha segnalato alcune criticità. Alla stazione Garibaldi di Napoli, uno dei punti di incontro e porta di uscita dalla città, sono giunti 11 bus,nienti da Pozzuoli (qui è stato necessario chiamare un bus ulteriore vista la partecipazione superioreattese), Bagnoli, Soccavo e da altre aree interessate. Ad accoglierli, il personale della Protezione civile che ha spiegato le procedure e rispostodomande dei partecipanti. Ai cittadini è stato consegnato un sacchetto contenente opuscoli informativi, un quaderno, una torica, un impermeabile, una maglietta e un porta chiavi.

