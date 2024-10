Atp Stoccolma 2024: montepremi e prize money con Berrettini (Di sabato 12 ottobre 2024) Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Stoccolma 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Andrey Rublev è la prima testa di serie del torneo svedese che vede al via anche i nostri Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Il prize money totale dell’ATP 250 di Stoccolma 2024 corrisponde a 767.455 euro, di cui 104.985 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Stoccolma 2024 PRIMO TURNO – € 7.400 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 12.110 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 20.860 (50 punti) SEMIFINALE – € 36.000 (100 punti) FINALE – € 61.235 (165 punti) VINCITORE – € 104.985 (250 punti) Atp Stoccolma 2024: montepremi e prize money con Berrettini SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Iled ildell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Andrey Rublev è la prima testa di serie del torneo svedese che vede al via anche i nostri Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Matteo. Iltotale dell’ATP 250 dicorrisponde a 767.455 euro, di cui 104.985 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATPPRIMO TURNO – € 7.400 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 12.110 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 20.860 (50 punti) SEMIFINALE – € 36.000 (100 punti) FINALE – € 61.235 (165 punti) VINCITORE – € 104.985 (250 punti) AtpconSportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Stoccolma 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - In alternativa, anche Sportface. Lo storico torneo che si disputa nell’impianto indoor della capitale svedese vede al via Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Tommy Paul quali prime teste di serie e tutti alla ricerca di punti fondamentali nella corsa verso le ATP Finals di Torino. . Tre gli azzurri ammessi in main draw: Darderi, Sonego e Berrettini. (Sportface.it)

Atp Stoccolma 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - In alternativa, anche Sportface. it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti. Lo storico torneo che si disputa nell’impianto indoor della capitale svedese vede al via Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Tommy Paul quali prime teste di serie e tutti alla ricerca ... (Sportface.it)