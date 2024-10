Acerra 2027, presentato il dossier: la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiEsaltare il proprio patrimonio Culturale per costruire un futuro ricco di opportunità anche per tutti i territori vicini. E’ quanto emerso questa mattina al Castello dei Conti di Acerra nel corso della presentazione del dossier ‘I Segreti di Pulcinella’, con il quale è stata presentata ufficialmente la candidatura di Acerra a Capitale Italiana della Cultura 2027. A sostenere questa candidatura, con l’adesione e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, ci sono la Regione Campania, la città Metropolitana di Napoli, diversi Comuni del Napoletano e del Casertano oltre a numerose associazioni locali. ‘Acerra 2027’ nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale e dell’Ufficio Cultura del Comune per il definitivo rilancio del territorio attraverso la Cultura, la storia, l’arte e la bellezza. Anteprima24.it - Acerra 2027, presentato il dossier: la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiEsaltare il proprio patrimoniole per costruire un futuro ricco di opportunità anche per tutti i territori vicini. E’ quanto emerso questa mattina al Castello dei Conti dinel corsopresentazione del‘I Segreti di Pulcinella’, con il quale è stata presentata ufficialmente ladi. A sostenere questa, con l’adesione e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, ci sono la Regione Campania, laMetropolitana di Napoli, diversi Comuni del Napoletano e del Casertano oltre a numerose associazioni locali. ‘’ nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale e dell’Ufficiodel Comune per il definitivo rilancio del territorio attraverso la, la storia, l’arte e la bellezza.

