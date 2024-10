Gamerbrain.net - Simulakros: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

(Di venerdì 11 ottobre 2024)si presenta come un titolo adrenalinico che mescola sapientemente elementi di sparatutto in terza persona e roguelite, proiettando il giocatore in un futuro dominato da robot e IA avanzate. Al centro della trama, il giocatore e un misterioso hacker devono fermare la megacorporazione CORP, che è vicina a creare l’arma definitiva: l’UnitÃ. Il tema, anche se non del tutto originale, riesce a trasmettere un senso di urgenza e ribellione contro un sistema oppressivo.Uno degli aspetti che colpisce maggiormente è la velocità e fluidità del combattimento. Ogni UnitÃha un proprio stile di combattimento, offrendo una varietà di approcci che rende le partite dinamiche.