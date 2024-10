Shazam, Zachary Levi: "Ho accettato perché pensavo che mi avrebbe trasformato nel nuovo The Rock" (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attore era convinto di diventare il nuovo fenomeno dei blockbuster d'azione, ma le cose sono andate diversamente Tra Chuck e Rapunzel, sembrava che fosse solo questione di tempo prima che Zachary Levi entrasse nella A-List di Hollywood con un ruolo importante in un grande blockbuster. Questo è effettivamente avvenuto nel 2019 con Shazam!, uno dei film del DCEU meglio recensiti di sempre. L'attore ha ricevuto elogi per la sua interpretazione di un adolescente nel corpo di un supereroe. Tuttavia, forse a causa della pandemia o di quella che alcuni hanno considerato un'interpretazione monocorde, per Levi non si è rivelato quel biglietto d'ingresso verso la fama assoluta. L'attore è apparso in Spy Kids: Armageddon e Chicken Run: L'alba Movieplayer.it - Shazam, Zachary Levi: "Ho accettato perché pensavo che mi avrebbe trasformato nel nuovo The Rock" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attore era convinto di diventare ilfenomeno dei blockbuster d'azione, ma le cose sono andate diversamente Tra Chuck e Rapunzel, sembrava che fosse solo questione di tempo prima cheentrasse nella A-List di Hollywood con un ruolo importante in un grande blockbuster. Questo è effettivamente avvenuto nel 2019 con!, uno dei film del DCEU meglio recensiti di sempre. L'attore ha ricevuto elogi per la sua interpretazione di un adolescente nel corpo di un supereroe. Tuttavia, forse a causa della pandemia o di quella che alcuni hanno considerato un'interpretazione monocorde, pernon si è rivelato quel biglietto d'ingresso verso la fama assoluta. L'attore è apparso in Spy Kids: Armageddon e Chicken Run: L'alba

Zachary Levi è “amareggiato” perché il suo Shazam non lo ha reso il nuovo Chris Evans - Le scelte politiche di Zachary Levi Quest’anno lo ha visto sostenere Robert Kennedy Jr. Tuttavia, forse a causa della pandemia o di quella che alcuni hanno ritenuto una performance monotona, Levi non ha mai fatto davvero il salto nell’Olimpo. Ma non è successo per lui, e ne è amareggiato”. . it - Da chi il cinema lo ama. (Cinefilos.it)

Zachary Levi criticato da Whoopi Goldberg : "La tua carriera non finirà perché sostieni Donald Trump" - Whoopi Goldberg, durante il talk show The View, ha criticato l'interprete di Shazam! spiegando: "Non è necessariamente vero. Le recenti dichiarazioni di Zachary Levi, a sostegno di Donald Trump, secondo Whoopi Goldberg non subirà particolari danni alla propria carriera. La star di Shazam!, infatti, ha sostenuto che esprimere le sue opinioni politiche potrebbe essere "un suicidio" dal punto di ... (Movieplayer.it)

Zachary Levi - la star di Shazam! sostiene Donald Trump - E quindi, sono con Bobby, …. Nel corso di un meeting tenutosi in Michigan sabato, Zachary Levi ha sostenuto pubblicamente Donald Trump alle prossime elezioni americane che si terranno a novembre, prima di presentare sul palco Robert F. L'attore di Shazam! era presente all'evento 'Team Trump's Reclaim America Tour', per moderare una conversazione tra Kennedy e Gabbard, e nel corso della serata ha ... (Movieplayer.it)