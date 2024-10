Sanità, Giarratano (Siaarti): “Incentivi a medici o sarà fuga da emergenza-urgenza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Riconoscere lavoro usurante e condizioni proibitive" "Lo abbiamo detto anche al ministro della Salute Schillaci: se non si cambia il sistema delle retribuzioni e delle indennità a tutti coloro che lavorano nell'area dell'emergenza-urgenza, retribuzioni che riconoscano il palese lavoro usurante, condizioni proibitive, stress che poi comporta anche responsabilità medico-legali, ci sarà la fuga dei medici Sbircialanotizia.it - Sanità, Giarratano (Siaarti): “Incentivi a medici o sarà fuga da emergenza-urgenza” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Riconoscere lavoro usurante e condizioni proibitive" "Lo abbiamo detto anche al ministro della Salute Schillaci: se non si cambia il sistema delle retribuzioni e delle indennità a tutti coloro che lavorano nell'area dell', retribuzioni che riconoscano il palese lavoro usurante, condizioni proibitive, stress che poi comporta anche responsabilità medico-legali, ciladei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Sanità : Delmastro - ‘provvedimento ad hoc contro aggressioni medici - urgenza per paese’** - “Non è più tollerabile, non è più accettabile. “Beh si farà un provvedimento ad hoc- dice Delmastro- I tempi non sono certamente biblici, non li posso dominare io adesso perché dovrà passare dal Consiglio dei Ministri, dovrà poi fare l’iter parlamentare. L'articolo **Sanità: Delmastro, ‘provvedimento ad hoc contro aggressioni medici, urgenza per paese’** sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

**Sanità : Delmastro - 'provvedimento ad hoc contro aggressioni medici - urgenza per paese'** - A volte non ci riescono, ma non credo che abbiano, come avrebbe detto il mio professore all'università, un'obbligazione di risultato ma un'obbligazione di mezzo, ce la mettono tutta e noi li dobbiamo difendere". Siracusa, 23 set. "Beh si farà un provvedimento ad hoc- dice Delmastro- I tempi non sono certamente biblici, non li posso dominare io adesso perché dovrà passare dal Consiglio dei ... (Liberoquotidiano.it)

Carenza di personale sanitario a Spilimbergo : "Intervenire con urgenza" - “Non possiamo aspettare ulteriormente". Il commento è della consigliera di Civica Fvg Simona Liguori dopo aver presentato un’interrogazione urgente sulla situazione di carenza di personale del reparto di medicina dell’Ospedale di Spilimbergo. "Il reparto di medicina di Spilimbergo ha 24 posti... (Pordenonetoday.it)