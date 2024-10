Quotidiano.net - Roma furiosa con Tel Aviv: "Né errore né incidente. E voi non ci date ordini"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il fuoco israeliano sulle basi italiane della missione Unifil in Libano realizza l’impossibile: il primo momento di unanimità del quadro politico dall’insediamento del governo Meloni. Da Aboubakar Soumahoro (Alleanza Verdi Sinistra) a Giorgio Mulé (Forza Italia), la condanna è totale. È la presidente del Consiglio la prima a non fare sconti. "Quanto sta accadendo nei pressi della base del contingente Unifil non è ammissibile", riporta una dettagliata nota di Palazzo Chigi che dà conto della telefonata tra la premier e il generale Stefano Messina, comandante del settore Ovest della missione Unifil. L’aggiornamento per le vie brevi dà corpo alla dichiarata preoccupazione dell’esecutivo. Il governo Meloni ricorda la "preziosa opera" dell’Italia "per la stabilizzazione dell’area, in aderenza al mandato delle Nazioni Unite", e protesta "formalmente" con Israele.