Quarto, bimbo di 10 anni si accascia a terra durante la ricreazione e muore a scuola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia a Quarto, nel Napoletano, dove un bambino di appena 10 anni è deceduto a scuola, durante l’ora di ricreazione: inutili i tentativi di salvarlo. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti poco fa presso l’Istituto scolastico “Borsellino” a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. durante la ricreazione si 2anews.it - Quarto, bimbo di 10 anni si accascia a terra durante la ricreazione e muore a scuola Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia a, nel Napoletano, dove un bambino di appena 10è deceduto al’ora di: inutili i tentativi di salvarlo. I carabinieri della Tenenza disono intervenuti poco fa presso l’Istituto scolastico “Borsellino” a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10lasi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un bambino di 10 anni muore in una scuola di Quarto - SEGUONO AGGIORNAMENTI. Stamattina presso l’Istituto Borsellino di Quarto un alunno di classe quinta è stato colto da malore, si è accasciato al suolo e vani sono risultati tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Tempestivo l’intervento dei docenti prima e dei sanitari poi, il piccolo è deceduto. (Ilblogdigio.it)

Napoli - bambino di 10 anni morto per malore improvviso durante la ricreazione nella scuola Borsellino di Quarto - ha perso i sensi e si è accasciato a terra - Napoli, bambino di 10 anni morto per malore improvvis . Un bambino di 10 anni è morto per malore improvviso durante la ricreazione a scuola. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre 2024, all'istituto scolastico "Borsellino" di Quarto, nella zona flegrea, in provincia di Napoli. (Ilgiornaleditalia.it)

Quarto - Napoli - dramma a scuola : bambino di 10 anni si accascia in classe e muore - La tragedia è avvenuta durante la ricreazione in una scuola elementare di Quarto in provincia di Napoli. Le indagini sono in corso. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati d’urgenza dall’istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. (Dayitalianews.com)