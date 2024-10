Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, nuovo ospedale di Muraglia: c’è la firma sul contratto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Giornata storica per la sanità pesarese. Oggi è stata posta lasulper la realizzazione deldi. Unapesante, perché riguarda il maggior investimento pubblico della storia delle Marche, pari a 204 milioni di euro interamente coperti da risorse pubbliche. Un annuncio impreziosito oggi dalla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, già ad Ancona per il G7 Salute, il quale ha parlato di un “moderno, da 382 posti letto, che regalerà alle Marche, che già vantano il migliorpubblico italiano, quello di Torrette, una sanità ancora migliore”. Un primo traguardo che rischiava di non essere tagliato proprio quando mancavano gli ultimi cento metri.