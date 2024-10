Natalità: Rivolta (PRG Retail Group), ‘con Generazione G al centro la denatalità’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sull’iniziativa di Prénatal e Moige, ‘un contributo per cercare di invertire il trend’ “Il progetto Generazione G nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo deciso, infatti, di ricoprire un ruolo di Sbircialanotizia.it - Natalità: Rivolta (PRG Retail Group), ‘con Generazione G al centro la denatalità’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sull’iniziativa di Prénatal e Moige, ‘un contributo per cercare di invertire il trend’ “Il progettoG nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo deciso, infatti, di ricoprire un ruolo di

Natalità : un anno di Generazione G - Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro - Generazione G ha visto coinvolte in rete tante realtà locali, associazioni che si sono unite a noi con il loro prezioso supporto in questa sfida sociale. Tra i servizi - modulari e differenti per nuclei familiari – quelli maggiormente erogati da Generazione G, sono il supporto psicologico ed emotivo e l'ascolto attivo, a testimonianza di quanto solitudine e fragilità sociale siano davvero un ... (Liberoquotidiano.it)