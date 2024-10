Mo: Idf, 'abbattuto drone diretto ad Ashkelon' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane hanno riferito di aver abbattuto un drone che stava attraversando il confine con Israele, dopo che gli allarmi per droni erano suonati ad Ashkelon e nelle città vicine a nord di Gaza. L'Idf non ha specificato da dove il drone fosse partito e al momento non c'è stata alcuna rivendicazione dell'attacco. In precedenza, una milizia irachena sostenuta dall'Iran aveva dichiarato di aver lanciato un drone contro la città di Eilat, sul Mar Rosso. Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'abbattuto drone diretto ad Ashkelon' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane hanno riferito di averunche stava attraversando il confine con Israele, dopo che gli allarmi per droni erano suonati ade nelle città vicine a nord di Gaza. L'Idf non ha specificato da dove ilfosse partito e al momento non c'è stata alcuna rivendicazione dell'attacco. In precedenza, una milizia irachena sostenuta dall'Iran aveva dichiarato di aver lanciato uncontro la città di Eilat, sul Mar Rosso.

