Marcia 35 km a Prato i Campionati Italiani Assoluti di Società | la gara il 13 ottobre

E' tutto pronto per i Campionati Italiani della 35 km di Marcia a Prato. Le gare si svolgeranno domenica prossima, come prova ultima dei Societari a livello assoluto. E a Grottammare, ci saranno le gare dedicate agli Allievi. La presentazione delle gare – Fonte Fidal/fidal.it Tra gli uomini spicca il nome del sardo Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), brillante vincitore del titolo nei 10 km agli Assoluti di La Spezia e autore del crono di 2h30:16 sui 35 km nella passata stagione con il quinto posto agli Europei a squadre di Podebrady. Se la vedrà con il livornese compagno di club Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), azzurro quest'anno nella 20 km agli Europei di Roma dopo essere sceso a 1h20:46, che si presenta con l'intenzione di migliorare decisamente il suo primato di 2h37:32 stabilito nel 2021. Da seguire anche l'esperto Teodorico Caporaso (Virtus Atl.

A Prato i campionati italiani individuali e di società di marcia - 50 la partenza km 20 Sen/Pro F + km 20 Jun F + km 20 Master F e alle 10:50 la partenza km 20 Sen/Pro M + km 20 Jun M + km 20 Master M. Ancora: Giuseppe Disabato, Stefano Chiesa, Aldo Andrei, Federica Curiazzi, Lidia Barcella ecc. La gara di chilometri 35 è valida inoltre per la qualificazione ai mondiali di Tokyo del prossimo anno. (Corrieretoscano.it)

Campionato di marcia. Prato capitale delle gare - Dalle 5 di domenica e fino al termine della corsa non si potrà sostare nell’area di parcheggio tra la Scuola d’infanzia Meucci e il Vittorio Rossi. "Una manifestazione importante, che promette di rappresentare un’occasione per il territorio anche in chiave economica e turistica – ha detto il sindaco Ilaria Bugetti – chiediamo quindi po’ di pazienza ai cittadini per i divieti e le deviazioni ... (Lanazione.it)

Atletica - a Prato il Campionato Italiano e Campionato di società di marcia - “Questa è forse la più importante manifestazione di marcia su strada di quest’anno in Italia perché è l’ultima prova del Grand Prix a squadre e individuale - ha detto il presidente dell'Atletica Prato, Sauro Settesoldi - È una gara che Prato ha già ospitato in altre occasioni sempre su viale Galilei, che è diventata praticamente la sede ufficiale. (Sport.quotidiano.net)