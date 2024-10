Maltempo in Bergamasca, maxi-piene per i fiumi: «In pochi istanti quantità d’acqua record» - Foto e video (Di venerdì 11 ottobre 2024) I DATI DELLE PORTATE. Giovedì 10 ottobre esondazioni e chiusure in vari punti. Il Brembo ha raggiunto gli 893 mc al secondo. Il Serio osservato speciale. La portata massima tra le 9,30 e le 13,30. Ecodibergamo.it - Maltempo in Bergamasca, maxi-piene per i fiumi: «In pochi istanti quantità d’acqua record» - Foto e video Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I DATI DELLE PORTATE. Giovedì 10 ottobre esondazioni e chiusure in vari punti. Il Brembo ha raggiunto gli 893 mc al secondo. Il Serio osservato speciale. La portata massima tra le 9,30 e le 13,30.

Maltempo nella Bergamasca - la piena del fiume Serio fa franare i tralicci dell'alta tensione - Seriate (Bergamo), 10 ottobre 2024 – Il maltempo che ha colpito la nostra regione nelle ultime ore, ha travolto in particolarte la Bergamasca e Milano. Nella provincia orobica, la pioggia battente ha fatto ingrossare i fiumi Serio e Brembo. . Il santuario è stato chiuso, anche se l'acqua è rapidamente defluita. (Ilgiorno.it)

Il maltempo incide sulla campagna bergamasca : “Annata da dimenticare” - Concentrare tutte le mansioni in un unico periodo determina parecchie difficoltà: nelle giornate in cui è possibile lavorare bisogna fare una vera e propria corsa a ostacoli sperando che piova meno”. Storicamente ci sono sempre state annate anomale, ma bisogna impegnarsi per cercare di limitare gli effetti degli eventi climatici estremi. (Bergamonews.it)

Maltempo su tutta la Bergamasca : fiumi in piena - frane e 2 famiglie evacuate a Gorno e a Rota Imagna - Nel corso della giornata, e in previsione della notte, la Protezione Civili, in accordo con l’amministrazione comunale, ha fornito ai residenti della zona 4 bancali di sabbia da posizionare sugli argini del fiume Morla, dei quali 2 nella zona del Campo Utili. Una giornata che era già stata annunciata come funesta dal punto di vista delle condizioni climatiche, tanto da essere definita da “bollino ... (Bergamonews.it)