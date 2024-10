LIVE Paolini-Zheng 2-6, 4-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: azzurra avanti di un break nel secondo set (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non ci sono solo i demeriti di Zheng ma anche i meriti di Paolini. L’azzurra è riuscita ad alzare leggermente le proprie traiettorie trovando anche una maggiore profondità. 4-1 Gioco Paolini: ottimo servizio dell’azzurra che ottiene il quarto gioco consecutivo e conferma il break. È l’ottavo errore gratuito di questo set per Qinwen Zheng. 40-0 Si ferma in rete il rovescio lungolinea della cinese 30-0 Zheng va fuori giri con il dritto dal centro del campo. La cinese aveva trovato una buona risposta. 15-0 Ottimo rovescio in diagonale di Paolini che costringe la cinese ad accorciare e chiude con il dritto in contropiede. Momento di rottura per Zheng. La cinese dopo il break in apertura ha commesso qualche errore in più da fondo campo, complice una maggiore solidità di Paolini. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 4-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: azzurra avanti di un break nel secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon ci sono solo i demeriti dima anche i meriti di. L’è riuscita ad alzare leggermente le proprie traiettorie trovando anche una maggiore profondità. 4-1 Gioco: ottimo servizio dell’che ottiene il quarto gioco consecutivo e conferma il. È l’ottavo errore gratuito di questo set per Qinwen. 40-0 Si ferma in rete il rovescio lungolinea della cinese 30-0va fuori giri con il dritto dal centro del campo. La cinese aveva trovato una buona risposta. 15-0 Ottimo rovescio in diagonale diche costringe la cinese ad accorciare e chiude con il dritto in contropiede. Momento di rottura per. La cinese dopo ilin apertura ha commesso qualche errore in più da fondo campo, complice una maggiore solidità di

