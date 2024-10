LIVE – Olimpia Milano-Paris 39-43, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’Eurolega dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Olimpia Milano-Parigi 35-39 - Eurolega basket in DIRETTA : l'attacco si ingolfa - i transalpini in vantaggio all'intervallo - Ora Milano fa fatica in attacco. La situazione non è grave, ma rimane comunque una 'game time decision'. 9-5 Arriva il fallo di Ricci sulla rimessa. 17-12 Mirotic toglie le castagne dal fuoco con una penetrazione forzata, già 10 per il serbo. 19-12 Canestro fortunoso per l'Olimpia con Bortolani, appena entrato, che appoggia al vetro.

LIVE – Olimpia Milano-Paris 35-39 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 12-9 2? – Ora serie di triple: Mirotic, Jantunen e Dimitrijevic. 20-18 8? – Tripla di Hifi. 35-39 19? – Troppo spazio per Sy, altra tripla. 20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Olimpia Milano-Paris, che inizierà tra pochi minuti.

LIVE Olimpia Milano-Parigi 32-26 - Eurolega basket in DIRETTA : Mirotic e compagni provano a scappare - 27-24 Linea di fondo libera per Leday, che va a schiacciare il +3 al 14?! 25-24 Jantunen da tre che riporta Parigi sul -1. 20. 25-21 2/2 per Causeur. 15 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra EA7 Emporio Armani Milano e il Paris Basketball!