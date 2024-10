Anteprima24.it - I carnevali irpini sbarcano a New York, delegazione con D’Agnese

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIcampania New, in occasione del Columbus Day, in programma il 12 ottobre: a rappresentare infatti la Campania durante la festività che ricorda la scoperta dell’America, ci saranno quattro maschere tipicamente campane, e cioè la Zeza di Mercogliano, Caporaballo e Pezzaro di Montemarano e la Maschera di Pulcinella di Acerra, accompagnate dall’irpino Roberto. Le quattro maschere sono state selezionate dal Centro di Coordinamento nazionale Maschere Italiane guidato dal presidente Valerio Corradi. Saranno più di 80 le maschere italiane che parteciperanno ai festeggiamenti per la “scoperta” dell’America da parte di Cristoforo Colombo, il navigatore ligure che inizialmente era convinto di essere arrivato in Asia orientale.