Eccellenza Il programma e gli arbitri della 6^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Maceratese ospita la Sangiustese per implementare la fuga. Chiesanuova, test delicato contro l’Urbino. Il Fabriano Cerreto a Montecchio per alzare definitivamente l’asticella Vallesina, 11 ottobre 2024 – Continuerà domenica tredici ottobre il decorso degli eventi legati al massimo campionato regionale. Non rallenta un attimo l’Marche, così come spererà di fare chi è in testa alla graduatoria all’anticamera del sesto impegno di campionato. La Maceratese, dopo aver trovato altre due reti di Cognigni per scovare il bandolomatassa a Matelica, vorrà continuare a sciogliere il difficoltoso gomitolo direzione serie D ospitando un’altra formazione di alta classifica: la Sangiustese.