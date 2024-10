È morto Marcello Mutti, capitano d’industria della storica azienda conserviera nel settore del pomodoro (Di venerdì 11 ottobre 2024) È morto Marcello Mutti, capitano d’industria dell’azienda conserviera È morto all’età di 83 anni Marcello Mutti, capitano d’industria della storica azienda conserviera nel settore del pomodoro. “L’eredità che ci lascia è quella di vedere l’azienda come un valore, basato sull’importanza della progettualità e della costruzione. Un’azienda in cui l’attenzione e il rispetto verso la persona devono essere prioritari. Mio padre era un uomo schivo ma di grandissimo cuore, che aveva innata la cultura del dono. Amava molto la natura e quando la vedeva ‘calpestata’ ne soffriva tanto. Amava la natura e i suoi grandi spazi, quelli della pianura e quelli dell’Africa, in cui lo sguardo si perde nell’infinito. Era molto legato a Parma, ma alla città ha sempre preferito gli orizzonti di Piazza. Tpi.it - È morto Marcello Mutti, capitano d’industria della storica azienda conserviera nel settore del pomodoro Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Èdell’all’età di 83 annineldel. “L’eredità che ci lascia è quella di vedere l’come un valore, basato sull’importanzaprogettualità ecostruzione. Un’in cui l’attenzione e il rispetto verso la persona devono essere prioritari. Mio padre era un uomo schivo ma di grandissimo cuore, che aveva innata la cultura del dono. Amava molto la natura e quando la vedeva ‘calpestata’ ne soffriva tanto. Amava la natura e i suoi grandi spazi, quellipianura e quelli dell’Africa, in cui lo sguardo si perde nell’infinito. Era molto legato a Parma, ma alla città ha sempre preferito gli orizzonti di Piazza.

Morto Marcello Mutti - imprenditore leader della storica azienda nel settore del pomodoro - “Mio padre è scomparso nella casa in cui è venuto al mondo. La casa all'interno dell'azienda”. Comincia così il ricordo di Francesco Mutti, come riporta “La Gazzetta di Parma”, dopo la morte di papà Marcello, 83 anni, leader della storica azienda conserviera nel settore del pomodoro. (Tg24.sky.it)

Morto Marcello Mutti - imprenditore d’altri tempi : leader dell’azienda conserviera nel settore del pomodoro - Molto legato a Parma, interprete dello sviluppo sostenibile e del made in Italy, ha messo il pomodoro al centro di tutto. Il figlio Francesco: “L'eredità che ci lascia è vedere l'azienda come un valore, basato sulla progettualità e il rispetto delle persone”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

