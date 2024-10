“Dovreste darlo ad Adriano Celentano, il Tapiro. Unico problema, sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza”: Teo Teocoli scatenato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra Teo Teocoli (“Non mi risponde al telefono da anni. Forse sarà morto”) e Adriano Celentano (“Non ti rispondo perché ti voglio bene”), non poteva che arrivare Valerio Staffelli per consegnare il primo Tapiro d’oro della carriera a Teocoli. Intervistato nella sua casa milanese dall’inviato di Striscia la Notizia, Teocoli ha dichiarato: “Dovreste darlo ad Adriano, il Tapiro. Unico problema, sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza. Quella sulla sua morte era ovviamente una battuta. Tanto che ad Adriano dico: da qui al 6 gennaio, giorno del tuo compleanno, mi metterò in piedi davanti al cancello di casa tua, finché non mi farai entrare”. “Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto. Ilfattoquotidiano.it - “Dovreste darlo ad Adriano Celentano, il Tapiro. Unico problema, sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza”: Teo Teocoli scatenato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra Teo(“Non mi risponde al telefono da anni. Forse sarà morto”) e(“Non ti rispondo perché ti voglio bene”), non poteva che arrivare Valerio Staffelli per consegnare il primod’oro della carriera a. Intervistato nella suamilanese dall’inviato di Striscia la Notizia,ha dichiarato: “ad, ildisua vicon una. Quellasua morte era ovviamente una battuta. Tanto che addico: da qui al 6 gennaio, giorno del tuo compleanno, mi metterò in piedi davanti al cancello ditua, finché non mi farai entrare”. “Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto.

