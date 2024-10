Campi Flegrei simulazione dell’eruzione | oggi alle 17 il test It-Alert

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Fino a sabato 12 ottobre il Servizio nazionale della protezione civile sarà impegnato nell’esercitazione nazionale “Exe2024”., venerdì 11, lo scenario esercitativo vedrà ladi attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente con innalzamento del livello dirta a rosso. Questo sarà il momento delIT-che, a partire d17, raggiungerà tutti i cellullari presenti nel territorio della Regione Campania con il seguente messaggio:Esercitazione2024. Questo è un messaggio diIT-. È in corso ladi una possibile attività vulcanica ai. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-.gov.it.