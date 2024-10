Bolivia, mandato d'arresto contro l'ex presidente Evo Morales (Di venerdì 11 ottobre 2024) La procuratrice del dipartimento Boliviano di Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confermato l'emissione di un mandato di arresto nei confronti di Evo Morales, dopo che l'ex presidente non si è presentato a testimoniare questo pomeriggio in un processo di stupro e di tratta che lo vede coinvolto. Morales è accusato del presunto reato di traffico di esseri umani e contrabbando che coinvolge una ragazza con cui ha avuto una figlia nata quando lei aveva 15 anni. Secondo Gutiérrez, le memorie presentate dalla difesa dell'ex presidente Boliviano non gli impedivano di comparire oggi come testimone. "Stiamo lavorando su quanto prevede la legge, ovvero ottenere il mandato d'arresto per coloro che sono stati debitamente notificati senza alcuna violazione dei loro diritti. Quotidiano.net - Bolivia, mandato d'arresto contro l'ex presidente Evo Morales Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La procuratrice del dipartimentono di Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confermato l'emissione di undinei confronti di Evo, dopo che l'exnon si è presentato a testimoniare questo pomeriggio in un processo di stupro e di tratta che lo vede coinvolto.è accusato del presunto reato di traffico di esseri umani e contrabbando che coinvolge una ragazza con cui ha avuto una figlia nata quando lei aveva 15 anni. Secondo Gutiérrez, le memorie presentate dalla difesa dell'exno non gli impedivano di comparire oggi come testimone. "Stiamo lavorando su quanto prevede la legge, ovvero ottenere ild'per coloro che sono stati debitamente notificati senza alcuna violazione dei loro diritti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mandato d’arresto per l’ex Virtus Bologna Marcus Slaughter : coinvolto nel caso passaporti falsi in Spagna - Ritorna l'incubo passaporti falsi nel basket spagnolo, soprattutto per il Real Madrid dopo il mandato d'arresto dell'ex giocatore Marcus Slaughter con cui nel 2015 vinse campionato e Coppa. Contestati i documenti del cestista e processo riaperto: se venisse dimostrata la complicità della società madridista, verrebbero revocati i due titoli a favore del Barcellona che fa parte dell'accusa. (Fanpage.it)

Russia - ambasciata Ucraina : “Mandato d’arresto per giornalisti Rai è atto persecutorio” - “Il mandato d’arresto emesso dalla Russia contro i giornalisti italiani Stefania Battistini e Simone Traini rappresenta un chiaro tentativo di persecuzione della libertà di stampa“. Lo afferma a LaPresse l’ambasciata Ucraina a Roma. “Questa azione mira a impedire ai giornalisti di raccontare la verità alla comunità internazionale direttamente dai luoghi più critici”, sottolinea la rappresentanza ... (Lapresse.it)

Russia : amb.Ucraina - mandato d’arresto per giornalisti Rai è atto persecutorio - “Questa azione mira a impedire ai giornalisti di raccontare la verità alla comunità internazionale direttamente dai luoghi più critici”, sottolinea la rappresentanza diplomatica di Kiev in Italia, “consideriamo queste misure provocatorie, poiché mettono in pericolo i principi internazionali della libertà di espressione e minano il diritto dei giornalisti a svolgere i loro doveri professionali”. (Lapresse.it)