Arca Fondi Sgr pianta in Italia oltre 12mila alberi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Abbiamoto in, in diverse regioni,, un'iniziativa che si inquadra in un'attività più ampia disulla sostenibilità, a beneficio dei territori e delle comunità locali". Lo ha ricordato oggi a Trieste Andrea Garino, responsabile servizio prodotti comunicazione&marketingSGR, in occasione della piantumazione di 750 nuovia Trieste, nel Parco Farneto, un progetto realizzato con il sostegno diSGR in partnership con Civibank, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Luca Cristoforetti, direttore generale di Civibank, ha sottolineato che "questa iniziativa è un esempio di come la collaborazione tra diversi soggetti possa generare un impatto positivo sul territorio, anche in tema di sostenibilità".