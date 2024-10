A Latina l’operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Finanza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Latina, 11 ottobre 2024- Questa mattina personale della Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza hanno proceduto ad un mirato servizio straordinario di controllo in varie zone del capoluogo cittadino. Durante le attività sono state effettuate perquisizioni di iniziativa da parte degli operatori delle forze di Polizia impegnate, con il supporto delle unità cinofile e dei mezzi aerei dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, attività che hanno avuto ad oggetto contesti collegati alla criminalità, anche organizzata, operante in città. L’attività congiunta, supportata dalla condivisione sinergica di informazioni tra tutte le Forze di Polizia operanti in Provincia, è determinata anche dalla esigenza monitorare costantemente il territorio bonificandolo da qualsiasi connessione con ambienti criminali. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024- Questa mattina personale delladi Stato, Armae Guardia dihanno proceduto ad un mirato servizio straordinario di controllo in varie zone del capoluogo cittadino. Durante le attività sono state effettuate perquisizioni di iniziativa da parte degli operatori delle forze diimpegnate, con il supporto delle unità cinofile e dei mezzi aerei dell’Arma deie della Guardia di, attività che hanno avuto ad oggetto contesti collegati alla criminalità, anche organizzata, operante in città. L’attività, supportata dalla condivisione sinergica di informazioni tra tutte le Forze dioperanti in Provincia, è determinata anche dalla esigenza monitorare costantemente il territorio bonificandolo da qualsiasi connessione con ambienti criminali.

