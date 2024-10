Zazzaroni Roma: «I Firedkin hanno fatto buone cose ed errori grossolani, serve qualcosa per comunicare con la piazza» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla famiglia Friedkin e il bilancio della loro gestione della Roma Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato della proprietà della famiglia Friedkin della Roma. Di seguito le sue parole. «Metti un miliardo – tra acquisto e gestione ordinaria e straordinaria – Calcionews24.com - Zazzaroni Roma: «I Firedkin hanno fatto buone cose ed errori grossolani, serve qualcosa per comunicare con la piazza» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sulla famiglia Friedkin e il bilancio della loro gestione dellaIvandalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato della proprietà della famiglia Friedkin della. Di seguito le sue parole. «Metti un miliardo – tra acquisto e gestione ordinaria e straordinaria –

Zazzaroni sulla Roma : «Con l’Athletic Bilbao partita già VISTA - con Mourinho era tutto UGUALE» - Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul pareggio per 1-1 della Roma contro l’Athletic Bilbao. Nelle indimenticabili stagioni di Mourinho […]. PARTITA GIA’ VISTA – «La sensazione, netta, di averla già vista una partita così. I dettagli Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del pareggio per 1-1 della Roma contro l’Athletic Bilbao. (Calcionews24.com)

Zazzaroni SVELA : «Prima di Juric la Roma ci ha provato per LUI - era il grande SOGNO» - QUANTI CAMBI IN PANCHINA – «In quattro anni e poco più di un mese i Friedkin hanno fatto secchi – in ordine d’importanza – […]. Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla scelta del nuovo allenatore della Roma. I dettagli Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della scelta del nuovo allenatore della Roma. (Calcionews24.com)

Bada punge la Roma : “Il raccomandato Zazzaroni continua a voler assomigliare all’organo ufficiale dei giallorossi. Oggi è…” - Sarri un piagnucolone, si lamenta sempre e…” . Tu che hai gufato invano, alza gli occhi…” Sarri e la sua frecciata a Mourinho: “Noi non abbiamo speso, ma… Se la Roma dovesse arrivare seconda…” Zazzaroni difende Mourinho: “Che pagliacciata! Gli arbitri puntano a reprimere chi non tace. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mourinho frecciata ... (Webmagazine24.it)