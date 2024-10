Quotidiano.net - Uscite musicali dell'11 ottobre: spazio ai giovani con Ghali, Naska, Night Skinny e Rovere

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono le notea nuova scena musicale italiana a dominare le pubblicazioni di questa seconda settimana di. Da, passando per, oltre a trap e indie pop, c’èanche per il cantautorato di Francesco Motta, il sempreverde punk rock degli Offspring e il pop da classifica dei Bastille. Il nuovo singolo ‘Niente Panico è stato descritto dacome il pezzo più importantea sua vita. Il brano è un intimo e profondo invito’autore a non arrendersi mai, a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. Il brano è accompagnato da un videoclip dei fratelli D'Innocenzo, noti a livello internazionale per aver collaborato con artisti del calibro di Kanye West. Il disco più atteso dai fan del mondo trap e rap è Containers, nuovo progetto del produttore termolese