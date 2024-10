Panorama.it - Tutto quello che c'è da sapere sul MET Gala 2025

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà un Metal maschileche andrà in scena il prossimo cinque maggio a New York. Il tema dell’edizione — svelato ieri — è infatti Superfine: Tailoring Black Style, un excursus sull’evoluzione della moda maschile, ispirata dal libro di Monica L. Miller Slaves to Fashion, che celebra il «black dandy», esaminando «l'importanza dell'abbigliamento e dello stile nella formazione delle identità nere nella diaspora atlantica». Il curatore Andrew Bolton si è detto entusiasta del tema selezionato per questa edizione. «Sento che la mostra segna un passo davvero importante nel nostro impegno a diversificare le nostre esibizioni e collezioni, oltre a correggere alcuni dei pregiudizi storici all’interno della nostra pratica curatoriale", ha dichiarato. «Si tratta di rendere la moda al The Met una porta d’accesso all’inclusività».