Taylor Swift dona 5 milioni di dollari alle comunità colpite dalla distruzione degli uragani Helene e Milton (Di giovedì 10 ottobre 2024) Taylor Swift ha fatto una donazione di 5 milioni dollari per aiutare le comunità colpite dagli uragani Helene e Milton, passate nelle coste meridionali degli Stati Uniti, in Florida e Georgia. Fanpage.it - Taylor Swift dona 5 milioni di dollari alle comunità colpite dalla distruzione degli uragani Helene e Milton Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha fatto unazione di 5per aiutare ledagli, passate nelle coste meridionaliStati Uniti, in Florida e Georgia.

