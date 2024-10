Thesocialpost.it - Superbonus, quando scatta l’aumento delle rendite catastali: chi dovrà pagare di più

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo italiano si prepara a introdurre una revisione, una mossa che potrebbe avere conseguenze significative su imposte come l’Imu e altre tasse correlate. Ieri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che la manovra finanziaria includerà un aggiornamento degli archivi, con particolare attenzione a due categorie di immobili: le case fantasma, ossia quelle non censite, e quegli immobili che hanno subito miglioramenti strutturali grazie a interventi di riqualificazione, come il.Leggi anche: Tasse, Giorgia Meloni: “Noi non le aumentiamo”. La Schlein dissente: “Mente al Paese” Aggiornamento obbligatorio per gli immobili riqualificati La revisione, in realtà, era già stata prevista dalla legge di Bilancio dell’anno scorso.