Life&People.it Alla ricerca di una sintesi perfetta tra arte e utilità, la moda ha dato il via a un'indagine profonda nelle estetiche del passato per consacrare, eternamente, alcuni suoi pezzi. A partire da una calzatura basica, come gli Stivali di gomma, che hanno saputo elevare il proprio ruolo, divenendo un oggetto del desiderio grazie all'anima plurale, bandiera dell'incontro tra stile e versatilità. In virtù della riscoperta della moda come necessità del quotidiano e del ritorno dello stile Britpop, i rain boots si riconfermano protagonisti di stagione con la loro inconfondibile quintessenza british, intercettando perfettamente le istanze di stagione tanto da divenire un vero e proprio must have.

Stivali di gomma : da Waterloo - un must have senza tempo - Come non citare anche il cosiddetto Kate Moss Moment, quando insieme al musicista e fidanzato del tempo Pete Doherty, la modella sinonimo di britishness sfilò in sottile mini abito in strass con cintura chunky in vita e gli iconici stivali da pioggia. I rain boots non solo sono indossati ai festival più importanti come l’evento All Points East di Londra o il Governors Ball di New York City, ma ... (Lifeandpeople.it)

Stivali di gomma : da Waterloo - un must have senza tempo - Heidi Slimane ha sancito l’ingresso dei Wellington boots in passerella nel 2016, firmando per Saint Laurent un connubio mozzafiato con un paio di stivali da pioggia abbinati a semi-trasparenze e blazer in pelle. . I look con gli stivali da pioggia Trench coat, minigonne in stile collegiale o vestiti chemisier, non c’è tendenza che non si sposi con un paio di rain boots. (Lifeandpeople.it)

Stivali di gomma : un must have senza tempo e senza età - Amati dai Royals tanto quanto dagli habitués dei festival musicali, gli stivali Wellington fanno ancora tendenza in passerella (e sui social). (Vanityfair.it)