Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner in semifinale al “Rolex ShanghaiMasters”, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto ai quarti di finale Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, in due set e un’ora e 24 minuti di gioco, con il punteggio di 6-1 6-4. “Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, avevo preparato la partita davvero molto bene, e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale”, ha commentato Sinner, alla sua decima semifinale in un Masters 1000. Unlimitednews.it - Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Jannikinal “RolexMasters”, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto ai quarti di finale Daniil, numero 5 del mondo e del seeding, in due set e un’ora e 24 minuti di gioco, con il punteggio di 6-1 6-4. “Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, avevo preparato la partita davvero molto bene, e ora vediamo cosa saprò fare in”, ha commentato, alla sua decimain un Masters 1000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shanghai - è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale - . L’azzurro conquista la semifinale appeared first on L'Identità. Sale così a 63 il numero di match vinti nel corso della stagione da parte del tennista […] The post Shanghai, è ancora Sinner. Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Shanghai che conquista la sua prima semifinale in carriera al torneo cinese dopo aver archiviato pratica Daniil Medvedev in un’ora e 25 minuti di gioco con i ... (Lidentita.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - La pausa aiuta a riordinare le idee, il moscovita appare in partita in avvio di secondo set anche se fatica sistematicamente a tenere il servizio (2-2). L’altoatesino continua ad arricchire lo strepitoso curriculum del 2024. Lui ha sofferto un po’ il male alla spalla, ma avevamo preparato la partita molto bene, ho seguito la tattica”, ha aggiunto il numero uno al mondo. (Seriea24.it)

Shangai - Sinner-Medvedev : Jannik devastante - è semifinale - Ed è riuscito a bissare il successo nei quarti degli US Open, stavolta in 4 set, prima del trionfo finale. Il secondo set, invece, è iniziato sull’onda di un maggiore equilibrio. Granitico, attento e ispirato, il nostro numero uno ha offerto un esempo di come si sta in campo. Medvedev invece è sembrato in difficoltà, e ha finito per cedere cedere il proprio servizio, di solito uno dei colpi ... (Thesocialpost.it)