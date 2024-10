Ritiro Rafa Nadal, l’omaggio del Real Madrid al tennista (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael Nadal ha annunciato il suo Ritiro dal mondo del Tennis: il saluto del Real Madrid al tennista spagnolo Rafael Nadal ha annunciato il suo addio al tennis al termine della Coppa Davis. Dopo il suo annuncio il mondo dello sport ha voluto omaggiare e salutare il campione spagnolo e non poteva mancare il saluto Calcionews24.com - Ritiro Rafa Nadal, l’omaggio del Real Madrid al tennista Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)elha annunciato il suodal mondo del Tennis: il saluto delalspagnoloelha annunciato il suo addio al tennis al termine della Coppa Davis. Dopo il suo annuncio il mondo dello sport ha voluto omaggiare e salutare il campione spagnolo e non poteva mancare il saluto

Quando Nadal pianse per il ritiro di Federer - Lo spagnolo vinse il suo primo torneo dello Slam nel 2009 battendo in finale proprio lo svizzero, che scoppiò in lacrime per la sconfitta. . E’ stato un onore assoluto!”. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. Oltre alle immagini delle loro imprese sportive, difficile non ricordare il momento andato in scena alla O2 Arena di Londra ... (Lapresse.it)

Rafa Nadal - inaspettato annuncio del ritiro dal tennis : “Sono stati anni difficili” - Attraverso un breve video pubblicato sul suo account Instagram, Rafa Nadal ha deciso di annunciare il suo improvviso addio al mondo del tennis. . it. “Sono stati anni difficili” – Nel corso della sua carriera sportiva, il tennista ha collezionato 22 titoli Slam e ha vinto addirittura 14 volte il Roland Garros. (Dailynews24.it)

Sinner sul ritiro di Nadal : “Ha insegnato tanto ai giovani - persona incredibile fuori dal campo” - Ovviamente tutti abbiamo visto quanto è stato forte, ma ha insegnato ai giovani tennisti come comportarsi e come gestire situazioni difficili in campo. Solo lui sa come si sente, è così“, aggiunge l’azzurro dopo aver scoperto la notizia del ritiro di Nadal. Ci ha regalato tante emozioni“, dichiara il numero 1 del ranking. (Oasport.it)