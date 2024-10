PS5: Arriva in ITALIA l’Hub di Benvenuto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Della serie meglio tardi che mai, Arriva anche in ITALIA l’Hub di Benvenuto su PS5, ma di cosa si tratta? a cosa serve? Ve ne parliamo a seguire. Prima di proseguire con la lettura, avete già saputo dei Giochi Enhanced per PS5 Pro? Hub di Benvenuto su PS5 anche in ITALIA Come da nome, si tratta di un Hub, ossia un centro di Benvenuto, il quale permette agli utenti di personalizzare la schermata tramite widget ed altri contenuti, organizzando il tutto come meglio si preferisce, per consultare rapidamente lo stato della memoria di archiviazione, la carica degli accessori, la disponibilità degli amici online, i progressi nei Trofei e così via dicendo. L‘Hub di Benvenuto permette di ingrandire o rimpicciolire i singoli widget, modificare il layout della schermata per adattarla alle proprie preferenze, cambiare lo sfondo e scegliere uno dei tanti design disponibili. Gamerbrain.net - PS5: Arriva in ITALIA l’Hub di Benvenuto Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Della serie meglio tardi che mai,anche indisu PS5, ma di cosa si tratta? a cosa serve? Ve ne parliamo a seguire. Prima di proseguire con la lettura, avete già saputo dei Giochi Enhanced per PS5 Pro? Hub disu PS5 anche inCome da nome, si tratta di un Hub, ossia un centro di, il quale permette agli utenti di personalizzare la schermata tramite widget ed altri contenuti, organizzando il tutto come meglio si preferisce, per consultare rapidamente lo stato della memoria di archiviazione, la carica degli accessori, la disponibilità degli amici online, i progressi nei Trofei e così via dicendo. L‘Hub dipermette di ingrandire o rimpicciolire i singoli widget, modificare il layout della schermata per adattarla alle proprie preferenze, cambiare lo sfondo e scegliere uno dei tanti design disponibili.

