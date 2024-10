Parigi e Roma riuniscono Paesi europei contributori Unifil (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parigi e Roma riuniranno i Paesi europei contributori di Unifil dopo che l'esercito israeliano ha sparato contro tre basi della missione Onu in Libano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa francese. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Parigi e Roma riuniscono Paesi europei contributori Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)riuniranno ididopo che l'esercito israeliano ha sparato contro tre basi della missione Onu in Libano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa francese. (ANSA-AFP).

