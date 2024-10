Paparesta: “Il var deve servire per eliminare gli errori” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista ai microfoni di kisskissnapoli.it. Da esperto, ha parlato della questione arbitrale e dell’utilizzo del VAR. Di seguito le sue affermazioni. Paparesta sul VAR Così Paparesta: “Rocchi ha detto di non essere soddisfatto degli arbitraggi nell’ultimo turno di campionato, cosa ne pensi? “Rocchi è una persona di campo e quindi non è privo di conoscenze, sa bene che quello che è successo nell’ultima giornata è successo per discrepanza tra qualcuno e per colpa di deformità nei vari episodi”. Si è parlato anche di Var a chiamata, saresti d’accordo? “Questo potrebbe consentire di eliminare un altro ulteriore dubbio e quindi, potrebbe essere una soluzione ulteriore. Il var deve servire per eliminare gli errori”. Terzotemponapoli.com - Paparesta: “Il var deve servire per eliminare gli errori” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gianluca, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista ai microfoni di kisskissnapoli.it. Da esperto, ha parlato della questione arbitrale e dell’utilizzo del VAR. Di seguito le sue affermazioni.sul VAR Così: “Rocchi ha detto di non essere soddisfatto degli arbitraggi nell’ultimo turno di campionato, cosa ne pensi? “Rocchi è una persona di campo e quindi non è privo di conoscenze, sa bene che quello che è successo nell’ultima giornata è successo per discrepanza tra qualcuno e per colpa di deformità nei vari episodi”. Si è parlato anche di Var a chiamata, saresti d’accordo? “Questo potrebbe consentire diun altro ulteriore dubbio e quindi, potrebbe essere una soluzione ulteriore. Il varpergli”.

