Nations League 2024/2025, risultati e classifiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al via la Uefa Nations League 2024/2025. La competizione prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si chiuderà con la finale di domenica 8 giugno 2025. Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. L'Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2.

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : De Cuyper e Trossard rispondono a Cambiaso e Retegui - All’Olimpico di Roma, Azzuri in vantaggio con Cambiaso al 1’e raddoppio di Retegui. De Cuyper accorcia le distanze al 42? su calcio di punizione dopo il cartellino rosso di Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate. L’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio nella gara valida per la terza giornata di Nations League. (Lapresse.it)

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 92? Ultimi assalti del Belgio. 11? Rubata palla ad Openda, riparte Frattesi e l’Italia. 20. 43 L’Italia resta comunque in testa con 7 punti al girone, davanti a Francia 6, Belgio 4 e Israele 0. 20. 68? Fuori Mangala, De Ketelaere e Theate, dentro Vranckx, Castagne e Lukebakio nel Belgio. BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, ... (Oasport.it)

Probabili formazioni Italia-Israele : Nations League 2024/2025 - . Archiviata la sfida con il Belgio, per gli azzurri è tempo di pensare all’ultima sfida di questa finestra per le nazionali: in caso di vittoria la formazione italiana metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che si terrà a metà marzo. Ballottaggi: Calafiori 55% – Bastoni 45%; Fagioli 55% – Ricci 45%; Udogie 51% – Dimarco 49% Indisponibili: Barella, ... (Sportface.it)