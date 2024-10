"Meno produzione e più qualità" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche alla Tenuta ‘Il Conte Villa Prandone’ di Monteprandone, la vendemmia è iniziata presto a causa del grande caldo. Emmanuel De Angelis, titolare dell’azienda vitivinicola è però sicuro che i vini di quest’annata saranno decisamente corposi e profumati. Emmanuel è vero che avete già concluso le operazioni della vendemmia 2024? "E’ vero e possiamo dire che è stata una delle più impegnative degli ultimi anni. Le avversità climatiche, con il grande caldo estivo e la poca pioggia, hanno messo a dura prova sia noi viticoltori che i nostri vigneti. La siccità estiva, fatta di giornate con temperature vicine ai 40 gradi non ci hanno aiutato. Siamo riusciti a tamponare lo sress idrico ricorrendo all’irrigazione di emergenza ormai da anni presente in tutti i nostri vigneti". Ilrestodelcarlino.it - "Meno produzione e più qualità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche alla Tenuta ‘Il Conte Villa Prandone’ di Monteprandone, la vendemmia è iniziata presto a causa del grande caldo. Emmanuel De Angelis, titolare dell’azienda vitivinicola è però sicuro che i vini di quest’annata saranno decisamente corposi e profumati. Emmanuel è vero che avete già concluso le operazioni della vendemmia 2024? "E’ vero e possiamo dire che è stata una delle più impegnative degli ultimi anni. Le avversità climatiche, con il grande caldo estivo e la poca pioggia, hanno messo a dura prova sia noi viticoltori che i nostri vigneti. La siccità estiva, fatta di giornate con temperature vicine ai 40 gradi non ci hanno aiutato. Siamo riusciti a tamponare lo sress idrico ricorrendo all’irrigazione di emergenza ormai da anni presente in tutti i nostri vigneti".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campagna olivicola in Puglia - la siccità fa calare la produzione : "Fino al 40% in meno" - Partenza leggermente anticipata per la campagna olivicola 2024-2025 in Puglia. Una raccolta che, spiega Confagricoltura Puglia, sarà "caratterizzata da una significativa riduzione della produzione". Le stime attuali - secondo l'associazione degli agricoltori - "indicano un calo compreso tra... (Baritoday.it)

I prezzi alla produzione in Usa salgono meno delle attese - I prezzi alla produzione negli Stati Uniti in luglio sono saliti del 2,2%, sotto il 2,3% atteso dagli analisti. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,1%, meno dello 0,2% su cui scommetteva il mercato. (Quotidiano.net)

I prezzi alla produzione in Usa salgono meno delle attese - I prezzi alla produzione negli Stati Uniti in luglio sono saliti del 2,2%, sotto il 2,3% atteso dagli analisti. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,1%, meno dello 0,2% su cui scommetteva il mercato. (Quotidiano.net)