Libanotiri Idf su base Unifil2 feriti

Libano,tiri Idf su base Unifil,2 feriti (Di giovedì 10 ottobre 2024) 13.41 Fonti Onu,riprese da Reuters, hanno dichiarato che "soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell'Unifil nel Sud del Libano". Secondo fonti della sicurezza libanese riprese dall'Ansa, ci sono almeno due feriti tra i caschi blu del quartier generale a Naqura, preso di mira dall' esercito israeliano. Non ci sarebbero italiani fra i feriti. Le telecamere negli avamposti italiani di due basi Unifil a Naqura sono state distrutte da colpi di armi portatili.

