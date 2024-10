Le infezioni virali durante la gravidanza possono portare all’autismo: il nuovo studio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una nuova ricerca americana suggerisce che un'infezione virale durante la gravidanza potrebbe aumentare il rischio di autismo nei bambini, soprattutto nei maschi. Tale scoperta, oltre ad innalzare l'allerta per le neo-mamme, può anche aprire nuove prospettive per diagnosi precoci nei più piccoli. Fanpage.it - Le infezioni virali durante la gravidanza possono portare all’autismo: il nuovo studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una nuova ricerca americana suggerisce che un'infezione viralelapotrebbe aumentare il rischio di autismo nei bambini, soprattutto nei maschi. Tale scoperta, oltre ad innalzare l'allerta per le neo-mamme, può anche aprire nuove prospettive per diagnosi precoci nei più piccoli.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Petrolini - scoperta atroce : cosa faceva durante la gravidanza - Per un giovane che per due volte ha dovuto rinunciare alla paternità . Per la famiglia di una ragazza. Nuovi agghiaccianti dettagli fanno luce sul caso del ritrovamento di due neonati sepolti dalla loro madre Chiara Petrolini a Traversetolo, nel Parmense. Proprio questo punto rimane uno dei più inspiegabili di questo caso drammatico. (Tvzap.it)

Una gravidanza inattesa : rottweiler incinta durante il soggiorno nella pensione per cani - . Quando una famiglia comasca ha deciso di lasciare la loro amata femmina di rottweiler in una pensione per cani durante un trasloco, non si aspettava certo che al suo ritorno avrebbe dovuto affrontare una tale sorpresa. . Ai primi di settembre, dopo aver notato un gonfiore sospetto, i padroni hanno. (Quicomo.it)

Durante la gravidanza il cervello della madre cambia forma e funziona diversamente : lo studio - Continua a leggere . Una recente ricerca presentata dall'Università della California ha fotografato la metamorfosi del cervello materno durante la gravidanza, il quale riduce la materia grigia ma affina molte funzioni deputate all'accudimento e alla connessione emotiva con il nascituro. Per gli esperti questo studio potrebbe essere il punto di partenza per comprendere meglio alcune condizioni ... (Fanpage.it)