La Casa della salute garantisce tutti i servizi | il sindaco chiarise

Tempo di lettura: 2 minuti"L'Amministrazione comunale sente il dovere di fare chiarezza su un argomento che interessa non solo la nostra Comunità ma l'intero territorio. La notizia della presunta chiusura ovvero del trasferimento del laboratorio di analisi presente presso la Casa della salute intitolata ad "Antonio Di Benedetto" è assolutamente falsa e priva di ogni fondamento per il semplice fatto che tale laboratorio non esiste. Qualcuno, quindi, sarebbe sceso in campo per difendere la conservazione di un punto prelievi di fatto mai istituito dall'Asl presso il Presidio Sanitario di Montemiletto.

