La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Partita al cardiopalma al PalaSammontana di Empoli dove la BC Servizi Scuola Basket Arezzo sfodera una prestazione di carattere insidiando fino all'ultimo pallone la Computer Gross di coach Valentino. A decidere la partita a favore dei padroni di casa le 13 triple messe a segno nell'arco dei quaranta minuti, con Baccetti capace di castigare la difesa amaranto per due volte consecutive sullo scadere dei 24 secondi nelle azioni finali. Inizio partita in salita per la BC Servizi che subisce quattro canestri da 3 punti nei primissimi minuti di gioco che valgono il 13-5 per Empoli, come sarà per tutta la partita i ragazzi di coach Fioravanti hanno però carattere e forza di reazione che li portano a ritrovare la parità a quota 14 dopo una tripla di Buzzone.

La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli - La partita termina poi con due liberi di Rosselli che fissano il punteggio finale sull'80-74 che lascia molto amaro in bocca alla BC Servizi per la sconfitta ma deve dare consapevolezza delle proprie potenzialità in vista dei prossimi impegni dei ragazzi di coach Fioravanti a partire dalla sfida di Martedi prossimo al Palasport Estra alle 21 contro il Costone Siena. (Lanazione.it)

