Italia di Spalletti: battere il Belgio, stasera all'Olimpico. Le nuove scelte del Ct. Video per Totò Schillaci. Formazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non ci sarà Lukaku. Sarà il Belgio di De Ketelaere, quello che stasera (20,45, all'Olimpico, diretta su Rai 1) affronterà l'Italia di Spalletti, corroborata dai successi in Nations League. Consolidare il primato in classifica ipotecando la qualificazione ai quarti, continuare nell'avviato percorso di rinascita in nome della discontinuità e proseguire nell'allargare le braccia alla Next Gen per dare fiducia al futuro. Sono questi i propositi del Ct L'articolo Italia di Spalletti: battere il Belgio, stasera all'Olimpico. Le nuove scelte del Ct. Video per Totò Schillaci. Formazioni proviene da Firenze Post.

Spalletti a caccia di conferme : Italia e Belgio alle prese col ricambio generazionale - E dopo i bagordi di settembre, in cui abbiamo vinto le prime due in Nations League, con il colpaccio in casa della Francia e poi il successo in campo neutro anche su Israele, ecco che i Diavoli Rossi sono un nuovo test molto probante per capire a che punto sono gli azzurri. Sono i due simboli di una squadra che nonostante le enormi qualità nell’ultimo decennio circa, non ha vinto nulla ed è stata ... (Sportface.it)

LIVE Italia-Belgio - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti cerca conferme - assente Lukaku - BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. Buon divertimento! . Negli scontri recenti, l’Italia ha spesso avuto la meglio: gli azzurri hanno battuto il Belgio nelle ultime due edizioni degli Europei (2016 e 2021) e nella finale per il terzo posto della Nations League 2020/2021. (Oasport.it)

Italia-Belgio - Spalletti : “Partita spartiacque. I giovani sono pronti” - Una partita che Luciano Spalletti definisce come un vero e proprio “spartiacque perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. All’Europeo, in occasione dell’ultimo match con la Svizzera, era di 28 anni: “Vedo questi giovanotti pronti per fare il salto di livello durante gli allenamenti, avendoci a che fare direttamente, ce lo dimostrano di volta in volta”. (Seriea24.it)