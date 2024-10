Ascoltitv.it - Il re del bisturi su Real Time – Stagione 7: puntate e come partecipare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il re delè un programma tv della categoriaity che ha debuttato con la primail 14 gennaio 2021 su. Si tratta di un format sviluppato nell’ambito del filone delle cliniche specialistiche. Protagonista è il professor Giulio Basoccu, un chirurgo plastico romano molto conosciuto anche nell’ambiente dei vip. Il 7 maggio 2021 ha preso via la seconda, il 2 dicembre 2021 la terza, il 17 maggio 2022 la quarta, il 20 aprile 2023 la quinta, il 12 ottobre 2023 la sesta, il 10 ottobre 2024 la settima. Il re del, orari e canale Il re delva in onda su(canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì in prima serata alle 21.30 circa con duedella durata di 35 minuti l’una. È possibile rivedere tutte lee i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.