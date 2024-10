Il concorso per 100 vigili urbani, scelta la commissione d'esami: lunedì il via alle prove (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono stati sorteggiati i componenti effettivi e supplenti della commissione d'esami per il concorso pubblico di 100 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato. Si avvicina a grandi passi un nuova fase di assunzioni che stavolta tocca esclusivamente i vigili urbani. L'avvio delle Messinatoday.it - Il concorso per 100 vigili urbani, scelta la commissione d'esami: lunedì il via alle prove Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono stati sorteggiati i componenti effettivi e supplenti dellad'per ilpubblico di 100 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato. Si avvicina a grandi passi un nuova fase di assunzioni che stavolta tocca esclusivamente i. L'avvio delle

