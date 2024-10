Inter-news.it - Gudmundsson, Fiorentina in ansia: il verdetto dall’Islanda dopo le accuse

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha appena ricevuto la notizia riguardo la sentenza per ledi violenza sessuale in Islanda. Ecco la decisione definitiva, accolta con un sospiro di sollievo dalla. FINE CALVARIO – Albert, attaccante in passato seguito anche dall’Inter, poi acquistato in estate dalladal Genoa, la scorsa stagione è stato accusato di violenze sessuali. Oggi il giorno che in tanti a Firenze aspettavano, quello della sentenza. Il calciatore, infatti, è stato assolto in primo grado dadi violenza sessuale emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik. L’ex Genoa, infatti, era accusato nel suo paese per cattiva condotta sessuale e ora rischia grosso. Perché perpotevano essere richiesti da 1 a 16 anni di carcere se dovesse essere considerato colpevole, come già accaduto in primo grado.