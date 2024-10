Giustizia al rallentatore: "La mia pena da scontare tredici anni dopo il reato" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando ha commesso il reato di insolvenza fraudolenta, che ha innescato una vicenda kafkiana, aveva 25 anni. Ora Roberto, che chiede di essere citato con un nome di fantasia per "evitare ulteriori conseguenze sul lavoro e nella vita privata", di anni ne ha 38, si è costruito una vita lasciandosi alle spalle l’errore del passato. È arrivato, però, il conto da pagare, dopo processi che si sono trascinati per anni per forza di inerzia fino alla sentenza della Cassazione che il 20 dicembre 2019 ha reso definitiva la condanna a sei mesi di reclusione. Nei giorni scorsi il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione che ha l’obiettivo di evitare il carcere, nei reati minori, favorendo il reinserimento sociale. Ilgiorno.it - Giustizia al rallentatore: "La mia pena da scontare tredici anni dopo il reato" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando ha commesso ildi insolvenza fraudolenta, che ha innescato una vicenda kafkiana, aveva 25. Ora Roberto, che chiede di essere citato con un nome di fantasia per "evitare ulteriori conseguenze sul lavoro e nella vita privata", dine ha 38, si è costruito una vita lasciandosi alle spalle l’errore del passato. È arrivato, però, il conto da pagare,processi che si sono trascinati perper forza di inerzia fino alla sentenza della Cassazione che il 20 dicembre 2019 ha reso definitiva la condanna a sei mesi di reclusione. Nei giorni scorsi il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione che ha l’obiettivo di evitare il carcere, nei reati minori, favorendo il reinserimento sociale.

