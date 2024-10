Ilfattoquotidiano.it - Fassino ha pagato il profumo rubato al duty-free di Fiumicino (a prezzo maggiorato): archiviato per condotta riparatoria

(Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ finita con un’archiviazione “per”, da parte del gip di Civitavecchia, il “piccolo incidente” che ha coinvolto nei mesi scorsi Piero. Archiviazione giunta anche in relazione alla “particolare tenuità” dell’episodio e al fatto chefosse incensurato. L’ex ministro e deputato di lungo corso prima dei Ds e oggi del Pd, il 15 aprile 2024 era stato denunciato dal personale deldell’aeroporto diper essersi portato via senza pagare un preziosoChanel Chance, del valore di 130 euro, prima del volo per Bruxelles. In quell’occasione,spiegò di essersi distratto rispondendo al telefono e di aver appoggiato il prodotto in tasca perché aveva le mani occupate. Circostanza però smentita dai video della sorveglianza finite agli atti.