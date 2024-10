Liberoquotidiano.it - Farwest, Salvo Sottile torna in prima serata con inchieste e reportage

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al via la seconda stagione di, il programma diin onda da venerdì 11 ottobre insu Rai 3 con. "Siamo l'anti-talk per eccellenza", ha detto il conduttore presentando la nuova annata della trasmissione che riprende e prosegue il percorso iniziato nella scorsa, seguendo sempre il fil rouge dei “Far west” italiani, raccontando realtà e territori dove le regole sono saltate, dove lo Stato non arriva, dove vige la legge del più forte e a pagare sono i più vulnerabili. “Siamo molto orgogliosi dellastagione, soprattutto per la qualità delle nostre. E di questo ringrazio la fantastica squadra con cui faccio il programma.punta all'approfondimento cone una narrazione in studio che valorizza le interviste agli esperti, ai testimoni e il racconto tramite i dati.