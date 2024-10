É morta la volontaria della Croce Rossa più anziana d'Italia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva 96 anni la volontaria della Croce Rossa più anziana d'Italia e abitava a Dormelletto.É deceduta Alma Broccoli Mazza, morta la notte del 9 ottobre alla residenza per anziani San Benedetto a Paruzzaro. La signora aveva prestato per 30 anni servizio come centralinista volontaria della Novaratoday.it - É morta la volontaria della Croce Rossa più anziana d'Italia Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva 96 anni lapiùd'e abitava a Dormelletto.É deceduta Alma Broccoli Mazza,la notte del 9 ottobre alla residenza per anziani San Benedetto a Paruzzaro. La signora aveva prestato per 30 anni servizio come centralinista

